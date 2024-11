Stellantis, fino a 1.100 km con nuova piattaforma multi-energia

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Stellantis ha presentato STLA Frame, una piattaforma multi-energia BEV-by-design, progettata per i pick-up full-size body-on-frame e i SUV, segmento chiave su alcuni mercati globali, in particolare quello nord-americano.

Chi guida pick-up e SUV full-size desidera una potenza e una durata senza compromessi e presta estrema attenzione alla capacità di carico, alla praticità e alle prestazioni. STLA Frame è progettata per garantire la migliore autonomia della categoria, fino a 1.100 km (690 miglia) con REEV e 800 km (500 miglia) con BEV, una capacità massima di traino di 6.350 kg e un carico utile di 1.224 kg. Inoltre, la possibilità di guadare corsi d’acqua profondi fino a 610 mm (24 pollici), rende STLA Frame pronta a utilizzi diversi e contesti di guida estremi. Progettata per i pick-up full-size, i veicoli commerciali leggeri e i SUV di Stellantis, i veicoli realizzati su STLA Frame saranno inizialmente offerti con sistemi di propulsione innovativi, che comprendono varianti full BEV e una configurazione range-extender (veicolo elettrico ad autonomia estesa – REEV). In futuro, STLA Frame potrà ospitare sistemi di propulsione a combustione interna, ibridi e a idrogeno.

Il sistema REEV, che combina batteria, moduli di propulsione elettrica (EDM) anteriori e posteriori, generatore di bordo e motore a combustione interna, consente agli automobilisti di trasportare o trainare carichi pesanti su lunghe percorrenze senza sacrificare l’autonomia. Senza un flusso meccanico diretto tra il motore e le ruote, il generatore alimenta gli EDM per spingere la vettura e ricarica la batteria a seconda delle necessità, garantendo un’autonomia estesa in condizioni di carico e beneficiando al contempo della coppia dei motori elettrici che portano la dinamica del veicolo a nuovi standard.

“Come STLA Medium e STLA Large, anche STLA Frame combina un’autonomia senza precedenti con nuovi livelli di capacità e prestazioni, per offrire la percorrenza, il carico utile e il traino migliori della categoria a chi ha bisogno di pick-up e SUV affidabili e potenti per la propria famiglia e per il proprio lavoro”, ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Con una tecnologia full-EV e quella a autonomia estesa in arrivo, offriamo soluzioni senza compromessi ai clienti che potrebbero avere dei dubbi a acquistare la loro prima vettura elettrica. Siamo fieri di questa meraviglia ingegneristica e non vediamo l’ora di vederla in azione durante la prossima offensiva di prodotto sulle vetture Jeep e Ram”.

Un design innovativo per garantire forza ed efficienza

STLA Frame è costruita con acciai avanzati ad alta resistenza, che garantiscono una maggiore durata e rigidità con un peso ridotto. La sezione centrale allargata ospita il pacco batteria, con struttura del telaio rinforzata che protegge la batteria in caso di impatto laterale. Una pancia a tutta lunghezza riduce la resistenza aerodinamica per aiutare a massimizzare l’autonomia di guida, ribadendo l’impegno di Stellantis verso un’efficienza che non va a discapito delle prestazioni. La piattaforma è progettata per garantire un’autonomia BEV fino a 800 km (500 miglia) e un’autonomia REEV fino a 1.100 km (690 miglia). Può ospitare pacchi batteria raffreddati a liquido che vanno da 159 a oltre 200 kilowattora. E’ inoltre progettata per adattarsi alle prossime tecnologie di accumulo dell’energia, garantendone l’utilizzo in futuro. Gli EDM anteriori e posteriori progettati e assemblati da Stellantis con una potenza massima di 250 kW, offrono una capacità di trazione integrale e permettono alla vettura di passare da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi. La progettazione flessibile del sistema sospensioni, che include anche varianti pneumatiche, offre una guida ottimizzata per diverse condizioni di guida e di carico.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).