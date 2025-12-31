Stellantis, il 2026 inizia con un nuovo stop allo stabilimento di Cassino

Il 2025 si chiude sotto il segno della crisi per Stellantis e per l’intera industria automobilistica del Cassinate. Lo stabilimento di Cassino (Frosinone) ha vissuto un anno segnato da continui fermi produttivi, con ferie forzate fino al 31 dicembre e un nuovo stop già annunciato dal 2 al 16 gennaio che interesserà i reparti di lastratura, verniciatura e montaggio.

I sindacati parlano apertamente di “anno nero”, denunciando le pesanti ricadute sul territorio e sulle famiglie dei lavoratori. Nel corso dell’anno si sono superate le 100 giornate di ammortizzatori sociali, mentre i volumi produttivi sono scesi sotto la soglia delle 15.000 unità. A Cassino restano oggi circa 2.200 operai, a fronte di una capacità produttiva fortemente ridimensionata.

Una crisi definita strutturale, che non riguarda solo lo stabilimento ma l’intero indotto locale, sempre più in difficoltà. Secondo le organizzazioni sindacali, la mancanza di prospettive sta alimentando l’esodo dei giovani e mettendo a rischio la tenuta economica e sociale dell’area.

Da qui l’appello a Stellantis: serve un piano industriale chiaro, con l’assegnazione di nuovi modelli e scelte strategiche coraggiose, per garantire un futuro allo stabilimento di Cassino e all’industria automobilistica del territorio.