Stellantis: immatricolazioni febbraio +17,3% a 48.747 unità

Milano, 1 mar. (askanews) – Stellantis chiude il mese di febbraio con 48.747 immatricolazioni, in aumento del +17,3% sullo stesso mese del 2023. La quota di mercato, in base a un’elaborazione di Stellantis su dati Dataforce, è in aumento al 33,1% dal 31,8% di febbraio 2023.

Nella classifica delle 10 auto più vendute, 6 sono di Stellantis: Panda al primo posto con 11.205 unità, al terzo posto Citroen C3 (4.348), seguita da Lancia Ypsilon (4.152), Jeep Avenger (2.943). All’ottavo posto la 500X (2.862) seguita dalla Peugeot 208 (2.842) in nona posizione.

Nei primi due mesi dell’anno Stellantis registra 98.083 immatricolazioni con una crescita del +15,3% sullo stesso periodo del 2023. La quota nei primi due mesi del 2024 è pari al 33,9% rispetto al 32,8% dello stesso periodo del 2023.

A febbraio il mercato italiano dell’auto chiude con immatricolazioni pari a 147.094, in aumento del +12,8% sullo stesso mese del 2023. Nei primi due mesi del 2024 le immatricolazioni sono pari a 289.103, +11,7% sullo stesso periodo del 2023.