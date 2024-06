Stellantis: immatricolazioni maggio -13,9% a 42.334 unità

Milano, 3 giu. (askanews) – Immatricolazioni in calo a maggio per il gruppo Stellantis in Italia. Le vendite, in base a una elaborazione Stellantis su dati Dataforce, sono diminuite del 13,9% a quota 42.334 unità. In calo la quota di mercato che passa dal 32,9% di maggio 2023 al 30,3%. Nei primi 5 mesi le vendite sono stabili a 235.383 (-0,3%) pari a una quota del 32,4%, in calo rispetto al 33,6% dello stesso periodo 2023.

Sono 5 i modelli del Gruppo Stellantis nella top ten di aprile: Fiat Panda (8.655 unità) al primo posto, seguita da Citroen C3 (3.947) e Lancia Ypsilon (3.824) al terzo posto; a seguire Jeep Avenger (3.755) e Opel Corsa (2.577).