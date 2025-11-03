Stellantis, immatricolazioni ottobre +5,2% a 33.704 auto

Milano, 3 nov. (askanews) – Stellantis in controtendenza a ottobre rispetto al mercato (-0,6%) chiude il mese con un aumento delle immatricolazioni del 5,2% a 33.704 auto. Lo si apprende da dati Dataforce elaborati dal gruppo. La quota di mercato a ottobre è pari al 26,8%, in crescita di 1,5 pp rispetto allo stesso mese del 2024.
Nei dieci mesi le vendite sono pari a 367.321 unità in calo del 7,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La quota di mercato si attesta al 28,4%, in calo di 1,5 pp anno su anno.
Fra i brand in evidenza Alfa Romeo (+23%), Citroen/Ds (+42,1%), Fiat (+26,1%), Lancia (+16,4%), Maserati (-38%), Opel (+2,7%). In calo Jeep (-22,1%) e Peugeot (-23,2%).
Sono tre i modelli del Gruppo Stellantis nella top ten di ottobre, con Fiat Panda sempre in testa alla classifica (9.388 unità), al terzo posto Jeep Avenger e al sesto posto Citroen C3.