Stellantis, intesa con McKinsey per il rilancio di due storici marchi

La guerra commerciale avviata da Donald Trump sta creando difficoltà a livello globale, e Stellantis non fa eccezione. Per fronteggiare la situazione, il gruppo ha deciso di affidare a McKinsey & Co. il rilancio di due marchi storici: Maserati e Alfa Romeo.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, fonti vicine alle due aziende hanno confermato la collaborazione tra Stellantis e McKinsey. La consulenza è stata richiesta soprattutto per evitare che i dazi imposti dagli Stati Uniti – voluti da Trump – compromettano ulteriormente le attività del gruppo, già in una fase delicata. Questi dazi potrebbero infatti comportare un aumento delle tasse sulle esportazioni fino al 25 per cento.

Per Maserati, che realizza tra il 35 per cento e il 40 per cento delle sue vendite proprio negli Stati Uniti, l’impatto sarebbe particolarmente pesante. Inoltre, né Maserati né Alfa Romeo dispongono di stabilimenti produttivi al di fuori dell’Unione Europea, con conseguenti inevitabili tassazioni sull’export.

L’accordo tra Stellantis e McKinsey si inserisce in un progetto più ampio di riorganizzazione dei 14 marchi del gruppo, promosso da John Elkann. L’obiettivo di competere con giganti come Toyota e Volkswagen si sta rivelando più difficile del previsto. Un esempio significativo è rappresentato dai risultati di Maserati nel 2024, che ha registrato una perdita operativa rettificata di 260 milioni di euro, con vendite quasi dimezzate rispetto al 2023.

Per invertire la rotta, l’azienda punta ora su una maggiore personalizzazione dei propri modelli di alta gamma.