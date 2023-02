Stellantis investe 155 mln di dollari a supporto elettrificazione in Usa

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Stellantis ha annunciato che investirà un totale di 155 milioni di dollari in tre stabilimenti di Kokomo, Indiana, per la produzione di nuovi moduli di azionamento elettrico (EDM) che consentiranno di alimentare i veicoli elettrici che saranno assemblati in Nord America al fine di centrare l’obiettivo di coprire il 50% delle vendite negli Stati Uniti con veicoli elettrici a batteria entro il 2030.

Con oltre 25 lanci di veicoli elettrici a batteria (BEV) pianificati negli Stati Uniti da qui al 2030, gli EDM prodotti a Kokomo saranno integrati nei veicoli basati sulle piattaforme STLA Large e STLA Frame. L’EDM rappresenta una soluzione completa per i propulsori elettrici ed è costituito da tre componenti principali – motore elettrico, elettronica di potenza e trasmissione – racchiusi in un singolo modulo al fine di offrire prestazioni e autonomia migliori a costi concorrenziali. Il nuovo EDM ottimizzato consentirà a ogni piattaforma di raggiungere fino a 500 miglia (800 chilometri) di autonomia.

“Mentre continuiamo con successo la nostra transizione verso un futuro decarbonizzato nelle nostre attività in Europa, stiamo ora impostando questi stessi elementi base per il mercato nordamericano” ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Unendo i vantaggi dell’EDM con le nuove piattaforme BEV e le batterie innovative, saremo in grado di offrire ai nostri clienti una varietà di veicoli elettrici con prestazioni e autonomia senza pari a prezzi più convenienti. E grazie alle nostre capacità produttive interne e alla nostra competenza, riusciremo a farlo in modo estremamente flessibile ed efficiente.”

Gli investimenti riguarderanno gli impianti Indiana Transmission, Kokomo Transmission e Kokomo Casting. Il coperchio della scatola del cambio sarà stampato nello stabilimento Kokomo Casting e lavorato presso l’impianto Kokomo Transmission. La lavorazione degli ingranaggi e l’assemblaggio finale avranno luogo presso l’Indiana Transmission Plant. L’inizio della produzione è previsto nel terzo trimestre del 2024, dopo la riconversione degli impianti. L’investimento consentirà di mantenere oltre 265 posti di lavoro nei tre stabilimenti.

“Con oltre 7.000 dipendenti in Indiana, questi investimenti consentiranno di sfruttare le competenze produttive fondamentali della forza lavoro locale nei settori della fonderia, della lavorazione e dell’assemblaggio, essenziali anche nella fase di transizione del mercato verso un futuro elettrificato” ha dichiarato Mark Stewart, COO di Stellantis North America. “La città di Kokomo e lo stato dell’Indiana sono nostri grandi partner da molti anni. Questa comunità continuerà a svolgere un ruolo centrale nel nostro sforzo di offrire soluzioni per una mobilità sicura, pulita e accessibile ai nostri clienti anche in futuro”. Dal 2020 Stellantis ha investito quasi 3,3 miliardi di dollari in Indiana per promuovere la transizione verso l’elettrificazione. Ciò comprende anche un investimento di 643 milioni di dollari, recentemente annunciato, per la produzione di un nuovo motore per applicazioni tradizionali e PHEV, una trasmissione a otto rapporti di nuova generazione e una gigafactory in joint venture con Samsung SDI. Tutti questi investimenti supportano l’ambizione di Stellantis di azzerare le emissioni nette di carbonio entro il 2038, come dichiarato nel piano strategico Dare Forward 2030.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).