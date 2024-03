Stellantis investe nella francese Steerlight specializzata in Adas

TORINO (ITALPRESS) – Stellantis Ventures, il fondo di venture capital del gruppo automobilistico creato con un investimento iniziale di 300 milioni, ha investito in SteerLight, l’azienda che ha sviluppato una nuova generazione di tecnologie di rilevamento LiDAR (Light Detection and Ranging) ad alte prestazioni. La soluzione LiDAR SteerLight sfrutta la tecnologia fotonica del silicio, che integra un materiale semiconduttore universale con una connettività ottica ad alta velocità.

Il sistema rileva l’ambiente circostante in maniera tridimensionale con una risoluzione e una precisione mai raggiunte finora, a costi di produzione inferiori rispetto ai sistemi LiDAR attualmente disponibili. La tecnologia garantirà ai conducenti dei futuri veicoli dei brand di Stellantis un importante miglioramento delle prestazioni dei sistemi di assistenza alla guida (ADAS), tra cui la guida autonoma.

Ned Curic, Chief Engineering & Technology Officer di Stellantis, in una nota rimarca come “i miglioramenti nella guida autonoma rimangono una priorità per Stellantis. Grazie alla rivoluzionaria tecnologia di SteerLight, ora sarà possibile ampliare e migliorare le applicazioni ADAS”. SteerLight, spinoff dell’istituto francese di ricerca tecnologica CEA-Leti, utilizza un’onda continua modulata in frequenza (FMCW) LiDAR basata sulla tecnologia fotonica del silicio, che consente di collocare lo strumento su un microchip. Si tratta di un sistema compatto e resistente, grazie all’assenza di parti mobili, che garantisce un’ampia flessibilità di utilizzo nel settore automotive. Dalla sua costituzione nel 2022, Stellantis Ventures ha investito in 12 startup e in un fondo per la mobilità, focalizzandosi sullo sviluppo di tecnologie all’avanguardia in grado di apportare benefici concreti sia ai singoli clienti sia alla società nel suo complesso.

