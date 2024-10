Stellantis, la Fiom-Cgil: In 5 mila dalla Campania allo sciopero del 18 ottobre a Roma

“Abbiamo deciso di lanciare uno sciopero unitario Fim-Fiom-Uilm, in programma per venerdì 18 ottobre con manifestazione nazionale a Roma in piazza del Popolo, perché la situazione è drammatica, il nostro Paese sta ingranando la retromarcia per quanto riguarda il settore automotive”. É quanto ha affermato Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil, incontrando i giornalisti a Napoli in vista della mobilitazione. “C’è – secondo De Palma – una responsabilità precisa di Stellantis, l’amministratore delegato ha fallito gli obiettivi industriali e occupazionali, sono usciti in 10 anni 14mila lavoratori e rischiamo di perderne altre migliaia nei prossimi mesi. È per questo che chiediamo alla Presidente del Consiglio che siano convocati il presidente di Stellantis, John Elkann e l’amministratore delegato, Carlos Tavares a Palazzo Chigi per arrivare ad un accordo sul futuro degli stabilimenti italiani del gruppo e dell’automotive nel nostro Paese”. É il momento – ha concluso De Palma – di cambiare marcia, soprattutto in Campania, dove la Regione deve intervenire svolgere un ruolo. Oggi faremo il volantinaggio davanti alla Marelli e alla Lear di Caivano, perché riteniamo che la componentistica sia il centro dello sviluppo dell’industria dell’automotive, in particolare nel Mezzogiorno. Invece, per effetto del calo dei volumi produttivi di Stellantis e di altre case automobilistiche in Europa, corriamo il rischio di avere effetti negativi in termini di tenuta dei livelli produttivi e occupazionali”. “In Campania – ha detto il segretario generale Fiom Cgil Campania, Massimiliano Guglielmi – il settore dell’auto rappresenta ancora oggi la fetta più grande dell’industria metalmeccanica. Solo tra Pomigliano e Pratola Serra abbiamo oggi oltre 5.700 lavoratori impiegati. Nel frattempo, anche per effetto degli accordi di incentivo all’esodo, abbiamo perso quasi 600 lavoratrici e lavoratori. Quindi è evidente che il settore dell’auto rappresenta l’industria principe di questa regione. Del resto noi, storicamente, abbiamo sempre lavorato in questa regione per produrre auto. Le scelte di Stellantis, che indeboliscono gli stabilimenti, sono scelte gravi e quindi per quanto ci riguarda il 18 ottobre saremo presenti massicciamente allo sciopero generale”. “Dalla Campania – ha aggiunto Guglielmi – contiamo di portare oltre 5mila lavoratori e lavoratrici degli stabilimenti diretti e dell’indotto, che è distribuito su tutta la regione: per ogni addetto diretto di Stellantis ci sono almeno tre lavoratori nell’indotto. Se non ci dovesse intervenire un cambio di passo, se non ci sarà un’inversione a partire dal piano industriale di Stellantis, – ha concluso – il dramma occupazionale in questa regione sarà importantissimo”.