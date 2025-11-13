Stellantis lancia “HVO Aurora”, nuova tappa verso mobilità più pulita in Europa

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Stellantis annuncia il lancio di HVO Aurora, un progetto innovativo nato per aiutare le aziende a ridurre le emissioni di CO2 grazie all’impiego di carburanti ecologici per le loro flotte di veicoli commerciali leggeri (LCV). L’iniziativa è promossa da Pro One, la business unit di Stellantis dedicata ai veicoli commerciali, ed è stata sviluppata nell’ambito di Star*Up, il programma interno dell’Azienda che consente ai dipendenti di trasformare le loro idee innovative in progetti reali. HVO Aurora punta a monitorare, verificare e documentare l’utilizzo effettivo di olio vegetale idrogenato (HVO), un carburante rinnovabile ottenuto da materiali di scarto, quali l’olio di cottura esausto e grassi animali, che può contribuire a ridurre le emissioni di CO2. Il progetto presenta un sistema di tracciamento e certificazione di facile utilizzo che registra il tipo di carburante, la distanza percorsa e i consumi. Queste informazioni vengono caricate in modo sicuro sul cloud offrendo una prova chiara e in tempo reale dell’effettivo utilizzo di carburante a basso tenore di carbonio e dei benefici che ne derivano per l’ambiente.

“HVO Aurora dimostra come sia possibile ridurre da subito le emissioni well-to-wheel adottando soluzioni compatibili con i veicoli già in uso presso i nostri clienti,” ha dichiarato Luca Marengo, Head of Product and Innovation di Stellantis Pro One. “Stellantis Pro One è impegnata a fornire soluzioni pratiche e scalabili che aiutino i clienti commerciali a ridurre le emissioni dell’intero ciclo fin da ora. Questo progetto rappresenta un passo concreto verso la costruzione di un futuro più pulito per la mobilità in Europa”.

Oggi Stellantis ha dato l’avvio a un tour di un mese lungo le strade europee in collaborazione con SP3H, un’azienda francese specializzata in sensori intelligenti per carburanti a basso tenore di carbonio. Due van Stellantis (un Citroèn Berlingo e un Fiat Professional Ducato), dotati del sensore connesso FluidBox Micro di SP3H, sono partiti per un viaggio attraverso l’Europa per raccogliere dati sull’utilizzo reale. La loro missione è semplice: dimostrare che carburanti puliti e tracciabili possono essere utilizzati nei veicoli esistenti – senza modifiche alle flotte o alle infrastrutture – offrendo una soluzione pratica e complementare per ridurre le emissioni di CO2. Nel corso del viaggio attraverso diversi paesi europei, la piattaforma FluidBOX di SP3H trasmetterà i dati reali confermando l’utilizzo di HVO e stimando il risparmio di CO2 well-to-wheel. Questa dimostrazione prova che non esiste un’unica soluzione per una mobilità più pulita. Grazie a sensori di bordo che certificano l’utilizzo di carburanti a basso tenore di carbonio, HVO Aurora offre un’opzione complementare immediata, affidabile e inclusiva per contribuire a ridurre le emissioni di CO2, dedicata in particolare alle flotte di LCV. Tutte le automobili e i veicoli commerciali leggeri di Stellantis attualmente in vendita sono già completamente compatibili con il carburante diesel HVO (norma EN15940 sui carburanti diesel paraffinici). Inoltre anche molti veicoli diesel Euro 5 ed Euro 6 attualmente circolanti possono utilizzare tale carburante senza necessità di modifiche.

