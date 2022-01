Stellantis, Magnarelli responsabile ufficio stampa del cluster Premium

TORINO (ITALPRESS) – Simona Magnarelli, oltre alla responsabilità dell’ufficio stampa Lifestyle e Digital PR della Country Italy di Stellantis, ha assunto anche il comando dell’ufficio stampa del cluster Premium che comprende i marchi Alfa Romeo, DS Automobiles e Lancia. Subentra a Giorgio Contu che è entrato a far parte del team marketing di Peugeot in Italia.

Simona Magnarelli avrà nel suo team le colleghe Eleonora Pagliasso e Francesca Caglioti con cui negli ultimi anni ha collaborato in vari Brand dell’Azienda con ottimi risultati.

Il team guidato da Simona Magnarelli sarà chiamato a gestire tutte le attività stampa italiane di tre Brand che avranno nel 2022 sfide particolarmente importanti ma nello stesso tempo dovrà essere di supporto con contenuti ad hoc per la stampa lifestyle anche ai vari colleghi che hanno la responsabilità dell’ufficio stampa di tutti gli altri Brand – Citroen (Elena Fumagalli), Fiat e Abarth (Marco Freschi), Jeep (Andrea Gualano), Opel (Stefano Virgilio) e Peugeot (Giulio Marc D’Alberton) – che sono presenti all’interno della Direzione PR e Communication di Stellantis in Italia.

