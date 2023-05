Stellantis, nel primo trimestre ricavi +14%, vendite elettriche +22%

TORINO (ITALPRESS) – Stellantis nel primo trimestre registra ricavi netti per 47,2 miliardi di euro, con un aumento del 14% rispetto al primo trimestre 2022. Lo comunica la società nella nota informativa sui risultati trimestrali. Le consegne consolidate sono state pari a 1.476 mila unità, in crescita del 7%. Lo stock complessivo di veicoli nuovi è pari a 1.302 mila unità, valore che riflette un ritorno ai normali livelli di operatività e che include uno stock di proprietà di 384 mila unità. Le vendite globali di Bev sono aumentate del 22% rispetto al primo trimestre 2022 e rimangono una priorità globale con il lancio di ulteriori 9 veicoli elettrici a batteria nel 2023. “Stellantis ha iniziato il 2023 con vigore, mantenendo lo slancio di un eccellente 2022 e registrando valori consistenti di consegne e ricavi netti in tutti i segmenti” commenta il cfo del gruppo Richard Palmer, che lascerà l’incarico a breve come annunciato recentemente.

