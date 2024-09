Stellantis, nelle due sedi napoletane fino al 22 settembre 300 auto usate d’occasione e incentivi speciali

La sede Stellantis &You Napoli, unico dealer di proprietà del Gruppo Stellantis in Campania, è presente sul territorio da quasi 100 anni con due show-room: a Napoli centro in Corso Meridionale, 53 ed Agnano in via Astroni, 181.

Dal 13 al 22 settembre in entrambe le sedi napoletane porte aperte del Gruppo per un evento imperdibile per chi è alla ricerca di auto usate d’occasione, ben trecento per la precisione.

È questo il numero delle vetture disponibili presso le due sedi con considerevoli ribassi su tutto il parco auto; inoltre, solo per tutta la durata dell’evento sarà possibile usufruire in sede di finanziamenti di tassi agevolati compresi di utili servizi tra cui la polizza furto e incendio ed il rimborso del valore di fattura in caso di furto.

La sicurezza è un tema importante nella scelta intorno all’acquisto di un’auto e a tal proposito le vetture usate in vendita sono rigorosamente sottoposte a controllo e tagliando e presentano inoltre la garanzia Spoticar, il nuovo brand dell’usato del Gruppo Stellantis.

C’è spazio anche per chi all’usato preferisce un’auto “nuova” che presenti comunque un prezzo competitivo e con la garanzia di Casa Madre attingendo ad un’ampia selezione di auto a Km0 di tutti i brand Stellantis &You.