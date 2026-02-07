Stellantis, nuove produzioni per il rilancio di Termoli

“A Termoli Stellantis ha annunciato il 30 gennaio che l’arrivo della linea di produzione del cambio e-Dct è confermato entro la fine del 2026. Inoltre, è previsto un investimento sui motori Gse conformi alla normativa Euro 7, garantendone la piena utilizzabilità anche dopo il 2030 sia nella gamma di prodotti attuale che in quella futura. Come concordato un anno fa, queste misure mirano a sostenere il Made in Italy e a garantire il futuro dello stabilimento. Agli attuali dipendenti di Acc sarà offerta la continuità lavorativa all’interno di Stellantis”. E’ quanto sostiene Stellantis in una nota in merito alla decisione di Acc di interrompere il progetto della gigafactory a Termoli.