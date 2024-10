Stellantis, Poggio (Vp Communication & Public Affairs): Da noi dialogo franco e rispettoso con tutti

“Da parte nostra, porteremo sempre avanti con gli attori che condividono lo stesso obiettivo e i portatori di interesse, un dialogo franco, rispettoso e trasparente, perché abbiamo a cuore la nostra impresa, i nostri colleghi e le nostre colleghe, la filiera produttiva e tutto il Paese, consapevoli del valore che Stellantis ha per l’Italia”. E’ quanto si legge in una dichiarazione di Daniela Poggio, Vp Communication & Public Affairs Stellantis Italia. “La certezza di stabilità nelle regole e delle giuste condizioni per competere, in un contesto che aiuti la domanda a crescere, sono condizioni indispensabili”, spiega.