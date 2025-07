Stellantis Pro One, accordo per fornitura con Sic Europe per 1200 veicoli commerciali

TORINO (ITALPRESS) – Stellantis Pro One, la business unit di Stellantis dedicata ai veicoli commerciali, ha concluso nel primo trimestre del 2025 un accordo con Sic Europe, leader nel settore del trasporto, della logistica e del facility management. Questa collaborazione rappresenta un passo significativo per Stellantis Pro One, che rafforza così la propria presenza in un settore strategico come quello della logistica urbana, offrendo soluzioni su misura per le esigenze di un cliente dinamico e orientato alla sostenibilità come Sic Europe.

L’intesa prevede la fornitura di 1200 veicoli entro la fine dell’anno prodotti nello stabilimento Stellantis di Atessa (CH), di cui 600 già consolidati nel primo semestre, tutti i modelli del segmento large: Fiat Ducato, Opel Movano Citroèn Jumper e Peugeot Boxer. “Con questo accordo, Stellantis Pro One conferma il proprio impegno nel mettere il cliente al centro, offrendo la giusta soluzione per ogni esigenza operativa” ha dichiarato Domenico Gostoli – LCV Business Unit Director per Stellantis Italia.

“La nostra gamma multibrand, con i nostri servizi finanziari di Stellantis Financial Services e di assistenza post vendita, sono pensati per accompagnare a 360° la transizione verso molteplici esigenze di mobilità in termini di efficienza, sostenibilità e flessibilità”.



Sic Europe, attiva su tutto il territorio nazionale e internazionale, dispone di oltre 3000 mezzi per le consegne last mile, inclusi veicoli elettrici e a temperatura controllata. L’azienda si distingue per un approccio orientato all’innovazione e alla sostenibilità, con l’obiettivo di convertire progressivamente il 40% della propria flotta in veicoli a zero emissioni. L’accordo con Stellantis Pro One si inserisce in un più ampio piano di rinnovamento e potenziamento della flotta di Sic Europe, volto a garantire un servizio sempre più capillare, efficiente e rispettoso dell’ambiente.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).