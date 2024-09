Stellantis Pro One inaugura hub globale veicoli commerciali a Mirafiori

TORINO (ITALPRESS) – Stellantis Pro One ha inaugurato il suo nuovo polo globale per i veicoli commerciali presso il “Mirafiori Automotive Park 2030 di Torino. Questo hub centralizza tutte le funzioni che allineano la strategia e le direttive della business unit per migliorare l’efficienza e accelerare il processo decisionale. Il nuovo hub, che coinvolge oltre 80 professionisti, includerà diverse funzioni intersettoriali come ingegneria, marketing, sviluppo prodotto, vendite, logistica, comunicazione, finanza, risorse umane, acquisti, veicoli ricreazionali, produzione e altre attività incentrate sul cliente.

Inoltre, sarà il “centro direttivo” per tutti i dipendenti impegnati nel business globale dei veicoli commerciali. Questi team collaboreranno con i centri di competenza e gli impianti produttivi in tutto il mondo, supportando la missione di Stellantis Pro One di rafforzare la sua posizione di leadership globale nei veicoli commerciali.

“L’hub globale per i veicoli commerciali di Stellantis Pro One è nato per riunire il talento delle nostre persone in team dedicati, dislocati in tutte le nostre regioni, per realizzare il nostro obiettivo di diventare leader mondiali nel settore dei veicoli commerciali, in un segmento molto redditizio che rappresenta un terzo del nostro fatturato”, ha dichiarato Carlos Tavares, Ceo di Stellantis. “La decisione di assegnare questo Hub a Mirafiori è un’ulteriore testimonianza del nostro profondo impegno in Italia”, ha aggiunto.

Negli ultimi anni, Stellantis ha investito in Italia oltre 2 miliardi l’anno, concentrandosi su nuovi prodotti e impianti produttivi. In questo contesto, lo stabilimento di Atessa continua a essere cruciale nella strategia di Stellantis. “Continueremo a costruire un modello di business sostenibile in Italia, un modello che richiede il sostegno dei sindacati, dei fornitori e delle istituzioni. Un impegno comune per formare una forte squadra italiana”, ha aggiunto Tavares.

Stellantis Pro One ha rinnovato l’intera gamma di furgoni, lanciando contemporaneamente 12 nuovi modelli tra Citroen, Fiat Professional, Opel, Peugeot e Vauxhall in tutti i segmenti con elettrificazione di seconda generazione (veicoli elettrici a batteria e a celle a combustibile) e connettività completa per furgoni e pick-up.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Stellantis-