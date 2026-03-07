Stellantis Pro One lancia veicoli elettrici al prezzo dei diesel in Europa

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Stellantis Pro One lancia una nuova campagna commerciale europea che offre veicoli commerciali elettrici allo stesso prezzo dei loro equivalenti diesel, rafforzando il suo impegno nel rendere la mobilità sostenibile accessibile a tutti i clienti professionali. Con questa iniziativa, Stellantis Pro One mira a supportare attivamente la transizione verso l’elettrificazione, rimuovendo uno dei principali ostacoli all’adozione: il prezzo di acquisto.

La campagna si applica alle gamme di furgoni elettrici compatti e di medie dimensioni di Stellantis Pro One e a parità di allestimento (Citroèn Berlingo e Jumpy, Fiat Professional Doblò e Scudo, Opel Combo e Vivaro, Peugeot Partner ed Expert), garantendo ai professionisti la possibilità di scegliere la mobilità elettrica senza compromessi, beneficiando al contempo della stessa versatilità operativa, capacità di carico utile da 800 kg a 1,5 tonnellate, tipiche dei veicoli diesel, e un’autonomia elettrica fino a 340 km per i furgoni compatti e 350 km per i furgoni di medie dimensioni. Questa iniziativa a livello europeo è disponibile fino alla fine di giugno 2026, rafforzando ulteriormente il ruolo di Stellantis Pro One come partner di fiducia per i professionisti. “Con questa campagna, Stellantis Pro One compie un passo concreto per supportare i professionisti in ogni fase del loro percorso di elettrificazione”, ha dichiarato Eric Laforge, Vicepresidente Senior Globale di Stellantis Pro One. “Offrendo veicoli commerciali elettrici allo stesso prezzo del diesel, rendiamo la mobilità elettrica un’opzione realistica e accessibile per tutti i clienti professionali”.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).