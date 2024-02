Stellantis: ricavi 2023 +6%, consegne +7%, dividendo 1,55 euro (+16%)

Milano, 15 feb. (askanews) – Stellantis chiude il 2023 con ricavi netti pari a 189,5 miliardi di euro, in crescita del 6% rispetto al 2022 e un aumento del 7% dei volumi di consegne.

L’utile netto cresce dell’11% a 18,6 miliardi di euro, il risultato operativo rettificato dell’1% a 24,3 miliardi di euro, con un margine sui ricavi del 12,8%. Il flusso di cassa industriale netto è di 12,9 miliardi di euro, in crescita del 19% rispetto al 2022. La situazione patrimoniale presenta una liquidità industriale disponibile di 61,1 miliardi di euro.

Le vendite di Lev (veicoli a basse emissioni) sono in aumento del 27% nel 2023. Al primo posto per i Phev e al secondo posto per i Lev negli Stati Uniti; in aumento del 21% delle vendite globali di Bev nel 2023.

Nel 2023 sono stati corrisposti 6,6 miliardi di euro agli azionisti nel sotto forma di dividendi e riacquisti di azioni, con un aumento del 53% rispetto ai 4,3 miliardi di euro del 2022.

Il cda ha deliberato di proporre all’assemblea un dividendo di 1,55 euro per azione, circa il 16% in più rispetto all’anno precedente. Per il 2024 Stellantis lancerà un programma di acquisto di azioni proprie per un importo di 3 miliardi di euro.

Per il 2024 Stellantis ribadisce l’impegno minimo di ottenere un margine di utile operativo rettificato (Aoi) a due cifre, nonché un flusso di cassa industriale netto positivo nonostante le incertezze macroeconomiche.

“Abbiamo da poco superato il traguardo dei tre anni dalla nascita di Stellantis e desidero ringraziare calorosamente tutti i team che, operando con elevati standard di eccellenza, stanno contribuendo in maniera determinante al nostro percorso di crescita, nonostante le avversità del momento. I risultati record annunciati oggi sono la prova che siamo diventati un nuovo leader globale nel settore e che continueremo a essere solidi anche in previsione di un turbolento 2024. Grazie alla flessibilità delle nostre tecnologie e alla roadmap stabilita in termini di prodotto siamo pronti ad affrontare i vari scenari che potrebbero presentarsi, continuando a realizzare gli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030”, ha detto il Ceo, Carlos Tavares.