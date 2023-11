Stellantis rinnova contratti concessionari con piattaforma di InfoCert

MILANO (ITALPRESS) – Stellantis, leader a livello mondiale nella produzione di veicoli e fornitore di mobilità, digitalizza e velocizza in sicurezza il processo di ricontrattualizzazione di oltre 10 mila concessionari europei grazie al supporto di InfoCert (Tinexta Group), la più grande Autorità di Certificazione europea. La tecnologia GoSign di InfoCert consolida la sua leadership anche nel settore automobilistico per rinnovare i processi di contrattualizzazione e di rivendita delle auto. “Siamo orgogliosi di accompagnare e supportare un player così importante a livello internazionale nel proprio percorso di rinnovamento. Innovazione, semplicità e sicurezza sono al centro della filosofia di InfoCert e siamo contenti di condividere questi valori con Stellantis che, in un mercato competitivo come quello odierno, ha scelto di trasformare il proprio modello di gestione dei rapporti con la rete concessionari nel segno dell’innovazione e della sostenibilità. Crediamo nell’idea che l’operazione costituisca un punto di non ritorno nella gestione della contrattualistica relativa alla rete distributiva del comparto automotive e una sfida per la digitalizzazione nello scenario dei big player a livello globale” ha dichiarato Danilo Cattaneo, ad di InfoCert.

“In un settore ancora colpito da sconvolgimenti e trasformazioni senza precedenti, Stellantis e la sua rete europea di concessionari stanno rafforzando la partnership per migliorare l’esperienza dei clienti e semplificare il percorso complessivo, in linea con la roadmap delineata nel piano strategico Dare Forward 2030. Abbiamo molto apprezzato il contributo di InfoCert nel facilitare e supportare il processo di lavoro tra Stellantis, le associazioni europee dei concessionari e l’intera rete distributiva con le proprie soluzioni di certificazione innovative e sostenibili” ha detto Danilo Annese, Head of Global Distribution Network at Stellantis. Tramite una video identificazione InfoCert ha attivato la firma qualificata per tutti i dealer europei di Stellantis e attualmente sono 10.000 i rivenditori che possono usufruire dei vantaggi della firma digitale offerta da GoSign, la soluzione sviluppata da InfoCert per gestire i flussi approvativi in modo pratico e sicuro: i dealer vengono invitati a firmare digitalmente la documentazione contrattuale sulla piattaforma GoSign che automatizza l’intero processo. Grazie al tracciamento continuo di ogni step, infatti, oltre a garantire autenticità e validità legale, GoSign minimizza i rischi di manomissione, avvalendosi di un livello addizionale di sicurezza, e protegge i dati sensibili.

Una scelta rivoluzionaria per il settore automobilistico, e in particolare per Stellantis, che ancora una volta dimostra il proprio impegno verso un approccio più sostenibile, oltre che innovativo. Infatti, la partnership con InfoCert consente alla multinazionale dell’automotive non solo di abbattere i tempi di ri-contrattualizzazione ma anche di ridurre ulteriormente il proprio impatto ambientale, in termini di carta e di emissioni di CO2. Con oltre 40.000 transazioni all’attivo, Stellantis ha già risparmiato oltre 10 tonnellate di carbon footprint, ed ha consolidato la governance di tutto il processo di rivendita grazie al tracciamento delle operazioni in tempo reale sulla piattaforma.

foto: ufficio stampa Stellantis

