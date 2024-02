Stellantis, sale la preoccupazione: il 23 febbraio Consiglio monotematico a Pomigliano d’Arco

Si terrà venerdì 23 febbraio alle ore 18 il Consiglio comunale di Pomigliano d’Arco in seduta monotematica sul caso Stellantis. È quanto deciso oggi nel corso dell’incontro convocato dall’amministrazione comunale al quale hanno preso parte i sindacati di categoria Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr, gli assessori della Giunta comunale guidata dal sindaco Raffaele Russo, il presidente del Consiglio comunale Maurizio Caiazzo e diversi consiglieri comunali di maggioranza e opposizione. “Siamo qui – ha spiegato Caiazzo – per preparare la seduta monotematica del Consiglio Comunale e allo stesso tempo gettare le basi per un proficuo rapporto di collaborazione con i sindacati a difesa dei lavoratori dello stabilimento di Stellantis e del suo indotto”. L’assessora al Lavoro Marianna Manna ha sottolineato “l’impegno dell’amministrazione comunale a tutelare fino in fondo i diritti dei lavoratori del territorio ed in particolare di Stellantis. Gettiamo insieme le basi per essere a fianco dei lavoratori e fare che sia a livello governativo che aziendale trovino una rapida soluzione. Siamo fortemente preoccupati per l’impatto che le minacce di Tavares potrebbero avere sul territorio e per questo come amministrazione comunale faremo tutte le iniziative ed azioni possibili a supporto dello sviluppo industriale della fabbrica automobilistica, ma anche del suo indotto”.