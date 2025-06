Stellantis: Sebastien Jacquet nominato Chief Quality Officer

Milano, 2 giu. (askanews) – Stellantis ha annunciato la nomina di Sebastien Jacquet a Chief Quality Officer, con effetto immediato. Jacquet succede ad Antonio Filosa, nuovo Ceo dell’azienda.

Jacquet, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di Deputy Chief Engineering and Technology Officer e di Head of Cross Car Line and Project Engineering, vanta quasi 25 anni di esperienza nei settori della qualità, dell’ingegneria e della tecnologia automobilistica, della ricerca e sviluppo e della gestione di progetti. Sebastien, sottolinea Stellantis, ha svolto un ruolo fondamentale nel lancio di STLA Medium, la prima piattaforma multi-energia dell’azienda.