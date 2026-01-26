Stellantis secondo gruppo sul mercato auto UE30 nel 2025, 2,4 milioni di immatricolazioni

AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Stellantis immatricola 2.421.571 veicoli (PC+LCV) nel 2025 e conferma la sua solida seconda posizione tra gli Original Equipment Manufacturer (OEM) sul mercato auto UE30. Stellantis mantiene saldamente la prima posizione anche nel segmento strategico dei veicoli ibridi col 15% di quota, grazie al lancio di modelli come Citroën C3 e C3 Aircross, FIAT Grande Panda, nuova Citroen C5 Aircross, nuova Jeep Compass e nuova Opel/Vauxhall Frontera. Confermata anche la tradizionale leadership nei veicoli commerciali col 28,6% di quota mercato. Fiat Professional Ducato è il modello Stellantis Pro One più venduto (+0.4pp vs 2024), mentre la Compact Van family (Citroen Berlingo, Fiat Professional Doblo, Opel/Vauxhall Combo, Peugeot Partner/Rifter) – è la più venduta nel suo segmento (quota del 49,3%). Stellantis è n. 1 nel segmento A con FIAT Panda e n. 2 nel segmento B-SUV, mentre Peugeot 208 e 2008 sono entrambe fra i 10 best seller a livello europeo. Nel segmento B hatch, Stellantis ha 3 vetture fra le prime 6 e Peugeot 3008 conferma il suo successo tra le top 5 del segmento C-SUV (+22,6% vs. 2024).

Stellantis è n. 1 nelle vendite totali (PC+LCV) in Francia, Italia e Portogallo e n. 2 in Germania, Spagna, Regno Unito, Austria e Belux. Le vendite sono cresciute in 5 dei 10 mercati maggiori (Austria, BeLux, Polonia, Portogallo e Spagna). Gli ordini da cliente finale sono cresciuti significativamente rispetto al 2024, con un’accelerazione nella seconda metà dell’anno (+8%) e un’impennata ancora più decisa nell’ultimo quarter (+16%). Anche il portafoglio ordini è cresciuto in misura consistente (+10% vs. 2024). “In un mercato europeo caratterizzato da persistenti incertezze e che deve comunque registrare la perdita di circa 3 milioni di unità rispetto al 2019, Stellantis ha saputo confermare il suo ruolo chiave tra gli OEM, capitalizzando i suoi tradizionali punti di forza e trovando nuovi spunti”, sottolinea il Gruppo in una nota. “Nonostante le continue turbative di mercato e una evidente debolezza della domanda, al termine dei suoi primi cinque anni di vita Stellantis ha saputo confermare la sua seconda posizione tra i major player dell’automotive business, mantenendo un considerevole distacco dai concorrenti che la seguono – spiega Emanuele Cappellano, COO Stellantis per l’Europa allargata -. Merito sicuramente di una programmazione basata sui nostri consolidati punti di forza, come la tradizionale leadership sul difficile mercato dei veicoli commerciali, dove Stellantis vanta tre modelli nella Top Ten delle vendite. O come la nostra competitività nei segmenti A, in cui FIAT Panda è la regina del mercato con quasi il 24% di quota, e nel segmento B-SUV (oltre 2,5 milioni di immatricolazioni totali nel 2025) in cui Stellantis supera il 20% di quota. A questi successi consolidati, grazie a una precisa scelta strategica Stellantis ha saputo affiancare un nuovo primato, la leadership nel segmento delle vetture ibride, ottenuta scalzando concorrenti molto più esperti di questo particolare mercato – conclude Cappellano -. Desidero infine sottolineare che i clienti stanno premiando le nostre scelte, come evidenziato dal trend in forte crescita dei nostri ordini, in particolare nella seconda metà dell’anno, il che costituisce un segnale positivo per il 2026, in cui Stellantis prevede di introdurre almeno 10 novità di prodotto”.

