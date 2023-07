Stellantis, simulatore di guida dedicato alle persone con disabilità

TORINO (ITALPRESS) – Un simulatore di guida che è anche un verificatore avanzato delle capacità residue delle persone con limitate capacità motorie. Il simulatore è così in grado di testare le abilità della persona, sia nell’aspetto motorio che nell’aspetto sensoriale e nell’aspetto cognitivo.

E’ il risultato raggiunto dal programma Autonomy di Stellantis che sarà a disposizione di tutti gli utenti, interessati e non, all’acquisto di una vettura del gruppo nei 15 centri presenti in tutt’Italia. Sarà così possibile valutare con precisione le capacità motorie con l’ausilio dei simulatori di guida, con assistenza e i consigli di fisioterapisti, terapisti occupazionali o tecnici specializzati. Ciò consentirà di ottenere un attestato da presentare alla commissione medica dell’Asl per semplificare il conseguimento della patente speciale.

Non solo, Autonomy offre anche la possibilità di provare per la prima volta, su vetture modificate e disponibili in uso demo, la guida o testare nuovi adattamenti con un istruttore specializzato. Un modo completo per valutare nei pazienti la forza e la rapidità dei movimenti degli arti superiori e inferiori, la capacità di modulare correttamente l’accelerazione e la frenata e i tempi di reazione a fronte di stimoli visivi e sonori. In particolare, il nuovo simulatore, che si avvale di una plancia Alfa Romeo Tonale, è in grado di effettuare misurazioni più precise, consentendo di effettuare ulteriori nuovi test.

“Il programma Autonomy di Stellantis mette al centro del proprio lavoro la disabilità e le collaborazioni con strutture sanitarie, federazioni sportive e atleti, con l’obiettivo di sostenere la disabilità, promuovendo azioni sociali in segno di attenzione e cura per tutto questo mondo straordinario”, ha spiegato Salvatore Cardile, responsabile Marketing & Communication LCV per Stellantis in Italia & Autonomy Manager, presentando il simulatore a Torino. In tempi brevi tutti i centri di mobilità Stellantis verranno dotati del nuovo simulatore, che utilizzerà anche le plance di vetture di altri brand del Gruppo.

