Stellantis, Tavares “Nel 2038 zero emissioni”

TORINO (ITALPRESS) – E’ intitolato “Dare Forward 2030”, in italiano “ora in avanti”, il piano strategico di Stellantis che si impegna a diventare il campione del settore nella lotta contro il cambiamento climatico, raggiungendo le zero emissioni da carbonio entro il 2038 e una riduzione del 50% nel 2030. Carlos Tavares, ceo di Stellantis, presentando il piano ad Amsterdam, ha spiegato che il gruppo punta ad arrivare al 100% delle vendite in Europa e il 50% delle vendite negli Stati Uniti siano composta da veicoli elettrici a batteria (BEV) entro la fine del decennio. “Prevediamo di avere più di 75 BEV e di raggiungere vendite annuali globali di BEV di cinque milioni di veicoli entro il 2030”, ha aggiunto.

Il Dare Forward 2030 di Stellantis, che viene presentato in questi minuti ad Amsterdam, prevede di raddoppiare i ricavi netti a 300 miliardi di euro entro il 2030 e sostenere i margini di reddito operativo rettificato (AOI) a due cifre per tutto il periodo del piano.

L’obiettivo di generare più di 20 miliardi di euro di fre cash flow industriale nel 2030 e un pay out ratio del 25-30% fino al 2025 e del riacquisto fino al 5% delle azioni ordinarie in circolazione.

