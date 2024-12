Stellantis-Trasnova, partono i licenziamenti: 54 su 97 colpiscono i lavoratori di Pomigliano

La Trasnova comunica il licenziamento collettivo di 97 lavoratori impiegati negli stabilimenti Stellantis di Pomigliano d’Arco, Mirafiori, Piedimonte San Germano e Melfi ritenuti esuberi per le esigenze produttive dell’azienda a causa della “volontà di Stellantis di cessare tutti i contratti in essere” dal 31 dicembre. La comunicazione è stata inviata ai sindacati di categoria. Dei 97 esuberi, 54 sono impegnati nel solo stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco, dove da giorni i lavoratori trasnova stanno bloccando gli ingressi merci della fabbrica, provocando, di fatto, il fermo delle produzioni.

Schlein: Si blocchi procedura. Non si possono lasciare 400 famiglie per strada

“I licenziamenti arrivati stamattina sono inaccettabili e noi chiediamo che sia bloccata immediatamente questa procedura. Questi lavoratori sono quelli che tengono in piedi il nostro Paese: non si possono lasciare 400 famiglie per strada, peraltro appena prima di Natale”. Così la segretaria Pd, Elly Schlein incontrando i lavoratori di Trasnova a Pomigliano d’Arco. “Bisogna dare una prospettiva – ha aggiunto – quello a cui puntiamo è che al tavolo che avevamo chiesto di anticipare, e in cui avevamo chiesto la presenza di Stellantis, l’azienda si prendesse le sue responsabilità”.

Meloni convochi un tavolo sull’automotive

“Giorgia Meloni deve convocare personalmente un tavolo sull’automotive” ha detto la segretaria del Pd. “In questi mesi – ha proseguito – abbiamo chiesto che il tavolo sull’automotive su Stellantis si tenesse a palazzo Chigi, perché il tavolo al Mimit non ha dimostrato alcuna utilità e lo chiediamo ancora. Perché la questione incrocia anche altri settori, tutte le altre linee di manifattura, dai semiconduttori all’acciaio. quindi non è una questione che si può trattare in maniera settoriale. Bisogna convocare il tavolo a Palazzo Chigi, ascoltare la voce di chi lavora in questo settore”. “Abbiamo presentato una mozione unitaria con le altre opposizioni con proposte concrete – ha proseguito – ci aspettiamo una risposta dal governo anche sulle politiche industriali che sono mancate fino a qui, abbiamo chiesto e chiederemo con un emendamento unitario di togliere il taglio di 4,6 miliardi al fondo dell’auto e di ristabilire quei fondi e chiediamo al governo di farsi carico di fare qualcosa sul costo dell’energia, che il più alto d’Europa perché questo vuol dire perdere competitività rispetto ad altri paesi e non possono essere i lavoratori a pagare la crisi di questo settore come accaduto fino a qua”.

Fiom; Il governo intervenga e imponga a Stellantis di rivedere le strategie

“Quella di Trasnova è solo una delle tante aziende della filiera della componentistica che rischiano di chiudere se il governo non interviene in maniera decisa: intervenga e imponga a Stellantis di rivedere le proprie strategie per l’Italia”. Lo afferma la Fiom-Cgil, a proposito delle lettere di licenziamento ai lavoratori della Trasnova, ribadendo “la richiesta alla presidente del Consiglio di convocare a palazzo Chigi il presidente di Stellantis”. A questo punto, affermano il segretario nazionale Fiom e responsabile settore mobilità, Samuele Lodi, e il coordinatore nazionale automotive per la Fiom, Ciro D’Alessio, “diventa fondamentale non solo la presenza di Stellantis al tavolo al Mimit previsto per il 10 dicembre prossimo, ma c’è bisogno di una concreta disponibilità a rivedere le scelte fatte e trovare soluzioni per dare continuità lavorativa al lavorativa di Trasnova”. Sono necessari, rimarcano, “investimenti in ricerca e sviluppo, nuovi modelli per rilanciare gli stabilimenti e occorre tutelare l’occupazione dei lavoratori diretti e della filiera e componentistica”.

Quasi 400 lavoratori per la logistica. 97 addetti diretti più quelli in subappalto

La Trasnova è un’azienda che ha sede in provincia di Frosinone, a cui Stellantis ha affidato negli ultimi anni l’appalto dell’attività di logistica degli stabilimenti di Pomigliano (Napoli), Cassino (Frosinone), Melfi (Potenza) e Rivalta (Torino) per spostare le auto prodotte sui piazzali dove vengono caricate sulle bisarche. I lavoratori diretti sono 97 in tutto: 54 a Pomigliano, 28 a Cassino, 1 a Melfi e 14 a Rivalta. A questi si aggiungono altri 300 dipendenti di subappalti di Trasnova, difficilmente quantificabili in modo preciso secondo i sindacati. A Rivalta, per esempio, ci sono altri 40 lavoratori della cooperativa Csa a cui Trasnova subappalta il lavoro, a Pomigliano altri 35 di Logitech. La difficoltà nasce anche dal fatto che i lavoratori hanno contratti diversi, in parte quello metalmeccanico in parte dei trasporti.