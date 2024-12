Stellantis tra Innovazione e sfide occupazionali: tre nuovi modelli per il 2025

Il futuro della produzione automobilistica in Italia è fortemente legato al piano strategico di Stellantis, che prevede l’introduzione di numerosi nuovi modelli e tecnologie a partire dal 2025. La compagnia sta puntando principalmente sul Sud e sul Centro del Paese, dove già si concentra oltre la metà della produzione di autoveicoli. La scelta di continuare a investire in questi stabilimenti non solo riconosce l’alto livello tecnologico raggiunto, ma rafforza anche il “cambio di paradigma” introdotto da Sergio Marchionne, il quale ha dimostrato di essere vincente negli ultimi anni.

Dal 2025, Stellantis darà il via a una serie di novità produttive che coinvolgeranno impianti strategici come quelli di Cassino, Melfi, Pomigliano e Atessa. A Melfi, uno degli stabilimenti più importanti del Gruppo, si prevede la produzione di ben sette nuovi modelli, tra cui l’elettrica DS n°8, la nuova Jeep Compass elettrica e una versione ibrida della Compass. Quest’ultima sarà seguita da una nuova Lancia Gamma, che sarà proposta anche in una versione sportiva HF a trazione integrale. Melfi, quindi, continua a giocare un ruolo chiave nella transizione verso l’elettrico e si prepara a diventare un centro nevralgico per la produzione di veicoli a zero emissioni.

A Cassino, la sfida sarà più complessa. L’introduzione della piattaforma STLA-LARGE vedrà la produzione di tre nuovi modelli tra cui la nuova Alfa Romeo Stelvio e la Giulia, con l’aggiunta di una nuova top di gamma. A Cassino, inoltre, è in fase di valutazione la possibilità di produrre versioni ibride di questi modelli, oltre a quelle elettriche, confermando l’impegno del Gruppo verso una transizione graduale ma decisa verso la mobilità sostenibile.

Pomigliano d’Arco si conferma come un hub strategico per la produzione delle citycar. Con l’arrivo nel 2028 di due nuove citycar che affiancheranno la Pandina, lo stabilimento campano si prepara a diventare il punto di riferimento per la piattaforma small di Stellantis. Nel frattempo, Atessa, in Abruzzo, rimarrà il centro nevralgico per i veicoli commerciali del Gruppo, con un focus particolare sulla “gamma large”, destinata a essere una protagonista dei mercati europei.

Nonostante i piani ambiziosi di Stellantis, la situazione occupazionale in Italia continua a destare preoccupazione. A fine 2024, un report della Fiom Cgil segnala che 18.000 lavoratori su 33.000 di Stellantis in Italia sono in cassa integrazione o in contratti di solidarietà. Questo è dovuto principalmente ai periodi di fermo legati alla chiusura temporanea degli impianti durante le festività natalizie, ma le fermate restano una costante in un settore che sta affrontando le difficoltà legate alla transizione energetica e a un mercato europeo incerto.

I sindacati hanno espresso preoccupazione per la fine dei contratti di ammortizzatori sociali, prevista entro il prossimo anno, chiedendo certezze per i lavoratori. Ferdinando Uliano, segretario generale della Fim Cisl, ha sottolineato la drammaticità della situazione e la necessità di coperture adeguate. Nel frattempo, il governo italiano ha promesso un sostegno finanziario al settore, con 1,5 miliardi di euro previsti dal ministro Adolfo Urso per supportare la transizione, sebbene non siano paragonabili agli oltre 4 miliardi di incentivi previsti per il settore, tagliati dalla manovra 2025.

Il mercato europeo resta uno dei principali punti di preoccupazione per Stellantis e per l’intero settore automobilistico. Le previsioni per il 2024 non sono rosee, con Germania e Francia che potrebbero vedere una contrazione significativa delle vendite. La transizione all’elettrico rimane il cuore della strategia, ma il percorso intermedio verso la piena elettrificazione potrebbe passare attraverso soluzioni ibride che, pur non essendo definitive, consentiranno di sostenere la resilienza e la competitività del Gruppo.

Nel frattempo, anche a livello europeo, i sindacati si mobilitano per chiedere maggiore supporto per il settore. Il 5 febbraio 2025 si terrà a Bruxelles una manifestazione per sollecitare l’Unione Europea a istituire un fondo europeo a sostegno dell’industria automobilistica, al fine di garantire la sostenibilità occupazionale e produttiva nel lungo termine.