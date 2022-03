Stellantis annuncia il lancio di un fondo di venture capital da 300 milioni di euro per investire in start-up innovative. Si punta su tecnologie utilizzabili nel settore automobilistico e della mobilità. Stellantis Ventures agirà come un investitore strategico e aiuterà le start-up a integrare rapidamente le nuove tecnologie. L’obiettivo è quello di velocizzare l’applicazione delle innovazioni e la loro immissione sul mercato.