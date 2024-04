Stellantis, Urso “Chiara importanza e centralità stabilimento Melfi”

ROMA (ITALPRESS) – “Con Melfi, Mirafiori e Atessa avremo sufficiente chiarezza su quali possono essere le prospettive sulla produzione, investimenti, modelli e quindi sull’occupazione nei singoli stabilimenti da parte dell’attore primario che è Stellantis: Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso che ha presieduto a Palazzo Piacentini, sede del MIMIT, il primo incontro per l’analisi degli stabilimenti produttivi di Stellantis in Italia, focalizzato sull’impianto di Melfi in Basilicata.

xb1/pc/gsl