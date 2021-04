Stellantis, vaccino in fabbrica: si parte dalla Campania. Oggi a Pomigliano d’Arco via alle adesioni dei lavoratori

Da oggi i lavoratori dello stabilimento Stellantis (Ex Fca) di Pomigliano d’Arco, potranno dare la propria adesione alla campagna vaccinale anticovid all’interno della fabbrica automobilistica campana. Lo rendono noto Biagio Trapani e Aniello Guarino, rispettivamente segretario generale e coordinatore del settore automotive della Fim di Napoli, al termine di un comitato d’urgenza svoltosi con i vertici aziendali. La prenotazione, su base volontaria, parte oggi sul portale riservato ai dipendenti dello stabilimento che potranno aderire entro il 7 maggio. “Un’importante iniziativa – hanno sottolineato i due sindacalisti – in quanto si offre ai lavoratori la possibilità di effettuare il vaccino direttamente in fabbrica, forse tra i primi ad avere quest’opportunità”. I lavoratori riceveranno una mail dall’azienda che servirà a capire il numero di dipendenti che vuole vaccinarsi e quindi attrezzare le aree riservate al piano. “L’azienda – hanno concluso Trapani e Guarino – metterà a disposizione la struttura e il personale. Per i tipi di vaccini e per il metodo, si rispetteranno i parametri imposti dal Governo e dalle Regioni. I lavoratori potranno aderire tramite il portale loro dedicato, e chi non è registrato o ha difficoltà nell’entrare nel sito, potrà aderire recandosi in infermeria”.

Le adesioni alla vaccinazione anticovid dei lavoratoridi Pomigliano d’Arco, serviranno a fornire un indice di valutazione alle istituzioni preposte per far partire l’eventuale piano vaccinale direttamente in fabbrica. È quanto si apprende da fonti aziendali, le quali specificano anche che eventuali centri vaccinali saranno allocati direttamente nelle sale mediche delle varie fabbriche, senza alcun bisogno di nuovi capannoni o strutture. Una disponibilità, quella dell’azienda, che dovrebbe trovare ampia approvazione tra i lavoratori, molti dei quali, anche a Pomigliano d’Arco, sperano di poter effettuare il vaccino direttamente in fabbrica. L’iniziativa prevede innanzitutto la verifica delle adesioni, che partirono oggi e termineranno il 7 maggio sul portale dedicato ai lavoratori: il numero dei dipendenti favorevoli, servirà alle strutture nazionali e regionali competenti, a stabilire se e dove effettuare poi le vaccinazioni negli stabilimenti ex Fca italiani.