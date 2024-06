Stellantis &You Napoli: domenica 23 si presenta Junior, una vera Alfa Romeo in versione urbana

Stellantis &You Napoli, unico dealer di proprietà del Gruppo Stellantis in Campania, presenta in anteprima esclusiva domenica 23 giugno alle ore 19 la nuova Alfa Romeo Junior presso lo showroom di Corso Meridionale 53 a Napoli.

Alfa Romeo “ritorna in uno dei segmenti più importanti del mercato con una nuova compatta che ispira divertimento, vitalità e dinamismo e nello stesso tempo – si legge in una nota aziendale – è un modello in continuità con la tradizione Alfa Romeo. Caratteristica comune di coloro che negli anni hanno scelto Alfa Romeo è infatti la ricerca di emozioni e di esperienze viscerali, emozioni assicurate anche alla guida della nuova compatta”.

L’auto che sarà presentata dai manager del gruppo Stellantis &You Napoli Giacomo Marra e Francesco Cioccia, si rivela “innovativa fin dal design originale e moderno che si declina in un perfetto equilibrio tra bellezza funzionale e un heritage ineguagliabile che la rende la più alta espressione dello stile italiano in campo automobilistico. Non solo design ma anche reattività, maneggevolezza e controllo in totale sicurezza; da sottolineare, inoltre, l’accessibilità per cui grazie a Junior l’Alfa Romeo torna in un segmento cruciale da cui mancava da qualche anno”.

Tante le caratteristiche tecniche che rendono questa auto innovativa: la carreggiata allargata, l’assetto specifico delle sospensioni, i cerchi sportivi da 20”. Infine, come su ogni Alfa Romeo, lo Scudetto è il protagonista principale ed è proprio quest’ultimo a palesare la transizione verso una nuova tecnologia, perché Junior è il primo modello elettrico puro nella storia del Brand. Uno scudetto che si espande lateralmente per fondersi con i fari – che riproducono la caratteristica firma luminosa 3×3. Alfa Romeo Junior è disponibile nelle due versioni, ibrida ed elettrica.