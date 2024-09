Stellantis &You Napoli, ecco la nuova Alfa Romeo Junior: porte aperte nel weekend per le prove su strada

Sellantis &You Napoli, unico dealer di proprietà del Gruppo Stellantis in Campania, dà l’opportunità agli appassionati delle quattro ruote di provare su strada la nuova Alfa Romeo Junior presso lo showroom di Corso Meridionale 53 a Napoli. Sabato 21 e domenica 22 settembre si terrà infatti il primo “porte aperte” dedicato. Junior è già disponibile nello showroom Alfa Romeo di Stellantis &You Napoli in corso Meridionale 53. Saranno due giorni dedicati alle prove su strada di Alfa Romeo Junior, con un driver a disposizione che accompagnerà tutti i clienti esponendo loro tutte le novità e le caratteristiche dell’auto, su percorsi urbani ed extraurbani in modo da “sentire” l’auto in tutto il suo stile, inconfondibilmente Alfa Romeo.

“La nuova nata in casa Alfa Romeo, presentata da Stellantis &You – si legge in una nota aziendale -, ispira fin da subito divertimento, vitalità e dinamismo e nello stesso tempo è un modello in continuità con la tradizione Alfa Romeo. Caratteristica comune di coloro che negli anni hanno scelto Alfa Romeo è infatti la ricerca di emozioni e di esperienze viscerali, emozioni assicurate anche alla guida della nuova compatta”.…è “l’auto che non c’era” per diversi motivi: per design, è la macchina più distintiva nel suo segmento. Per reattività, maneggevolezza e controllo. Per accessibilità: con Junior, Alfa Romeo torna in un segmento cruciale dal quale mancava da qualche anno. Junior è una vera Alfa Romeo in versione urbana”. Per chi fosse interessato, qui il link per le prenotazioni dei test drive.