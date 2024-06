Stellantis &You Napoli, ecco l’Alfa da città al 100% elettrica: happening nella sede di Corso Meridionale

Folla nella storica sede di Stellantis &You Napoli, in corso Meridionale 53, da quasi un secolo punto di riferimento in città del mondo dell’automobilismo, che ieri ha ospitato il lancio in anteprima assoluta in Campania della nuova Alfa Romeo Junior, la prima Alfa Romeo anche 100% elettrica in versione urbana.

Alfa Romeo ha festeggiato il ritorno in uno dei segmenti più importanti del mercato con una nuova compatta che ispira divertimento, vitalità e dinamismo e nello stesso tempo è un modello in continuità con la tradizione Alfa Romeo. Tanti gli ospiti venuti ad ammirare da vicino l’auto partecipando ad un vero e proprio happening tra musica del dj set live e aperitivi selezionati.

In un setting in stile Alfa Romeo sui toni del rosso & nero, l’evento è entrato nel vivo con il countdown al momento ufficiale della rivelazione dell’auto lasciando gli ospiti in uno stato di stupore e ammirazione a cui è seguito un lungo applauso.

Amico di Stellantis &You e profondo ammiratore di Alfa Romeo, l’attore Michelangelo Tommaso era presente all’evento e ha salutato il pubblico intrattenendolo con la sua simpatia e catturandolo con alcuni cenni importanti che riguardano il gruppo Stellantis &You. Il suo intervento ha lasciato il posto ai due manager Giacomo Marra e Francesco Cioccia che hanno fornito alcune info tecniche abbinate al design originale e moderno che si declina in un perfetto equilibrio tra bellezza funzionale e un heritage ineguagliabile che rende Junior la più alta espressione dello stile italiano in campo automobilistico. Non solo design ma anche reattività, maneggevolezza e controllo in totale sicurezza. Questi e altri punti sono stati sottolineati dall’Amministratore Delegato Paolo Romano con riferimenti alle due versioni dell’auto, ibrida ed elettrica; l’ingegnere ha inoltre offerto un excursus storico della sede di corso Meridionale 53 a Napoli e ha ringraziato tutti i presenti dando appuntamento a settembre per la prova su strada dell’Alfa Romeo Junior.