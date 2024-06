Stellantis & You Napoli, festa per il nuovo look dello showroom e per il debutto dell’ultima Lancia Ypsilon

Grande festa promossa da Stellantis & You Napoli nella sede di Corso Meridionale 53. L’unico dealer di proprietà del Gruppo Stellantis in Campania, presente sul territorio da quasi 100 anni, ha celebrato il restyling di uno delle due sedi (l’altra è ad Agnano in via Astroni 181).

Gli ospiti sono stati accolti nei nuovi showroom Lancia, Jeep e Alfa Romeo della sede di Corso Meridionale e hanno partecipato alla presentazione in esclusiva del lancio della nuova Lancia Ypsilon in un contesto di festa ed entertainment organizzato dall’agenzia di comunicazione Le Mille Me Communication.

In postazione anche Radio Kiss Kiss per una diretta live, che ha lasciato il posto all’emozionante momento del reveal ufficiale dell’auto da parte delle ballerine del team GP Entertainment di Priscilla Avolio.

Alla conduzione della serata, Veronica Maya che per raccontare i tre nuovi allestimenti della Lancia Ypsilon e tutti i suoi vantaggi ha introdotto due figure del management, Giacomo Marra Hub Manager Stellantis &You Napoli e Francesco Cioccia Brand Manager Lancia, Alfa Romeo e Jeep.

Non solo motori ma ampio spazio è stato dato allo show con la presenza di partner importanti: Accademia Liliana Paduano con postazione make up a disposizione degli ospiti, momenti glamour con l’esposizione della nuova collezione di abiti Atelier Emé Napoli indossati anche da Veronica Maya, il team Le Mille Me e le due influencer che hanno partecipato creando contributi social, Giovanna De Donato e Sara Riccardi; il colore è importante sia nella scelta di un’auto che per valorizzare sé stessi e a dare risposte mirate in tema di armocromia era presente il brand Effetto Visivo.

Dopo l’ultima performance delle ballerine, la conduttrice ha dato il via alla festa tra aperitivi sfiziosi, drink e musica del dj set Stefano La Pegna.

Tanti scatti divertenti a cura del fotografo Matteo Chiacchio hanno immortalato la serata zoommando sugli ospiti, le auto in esposizione e una selezione di auto d’epoca presenti in occasione di una mostra temporanea.

