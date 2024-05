Stelle al Merito, riconoscimenti per 5 “eccellenze” del Cira

Cinque eccellenze del Cira – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali – sono state insignite con la “Stella al Merito del Lavoro” conferita dal Presidente della Repubblica: Antonio Feola, Alberto Lizza, Luigi D’Antonio, Umberto Berrino e Ainslie French hanno ricevuto l’onorificenza nella cerimonia che ha avuto luogo questa mattina presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale. All’evento, aperto dalla Banda dei Carabinieri e che ha visto la premiazione di 76 nuovi “Maestri del Lavoro”, hanno preso parte i Prefetti di tutte le province campane per la consegna delle Stelle, con il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, a concludere le consegne. Erano presenti in veste istituzionale alla cerimonia il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, e i sindaci di tutti i Comuni che hanno vantato almeno un cittadino tra gli insigniti delle “Stelle al Merito del Lavoro”.

La “Stella al Merito del Lavoro” è l’onorificenza conferita con decreto del Presidente della Repubblica, che premia singoli meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale dei lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private. Il riconoscimento è rivolto a cittadini italiani che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda o di trent’anni alle dipendenze di aziende diverse.

La valutazione dei titoli necessari per il conferimento della “Stella al Merito del Lavoro” è svolta da una Commissione nominata e presieduta dal Ministro del Lavoro e composta dal presidente della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro d’Italia, dal presidente dell’, da cinque funzionari designati dalla Presidenza del Consiglio e dai dicasteri degli Esteri, Agricoltura, Industria, Lavoro, da sei membri dalle organizzazioni sindacali di categoria, da quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro. Per Antonio Feola, Alberto Lizza, Luigi D’Antonio, Umberto Berrino e Ainslie French il riconoscimento della “Stella al Merito del Lavoro” celebra il contributo e l’eccellenza del lungo percorso dell’interno del CIRA – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali.