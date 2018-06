“Stelle di strada” e la solidarietà da esportare in tutto il mondo

E’ con vivo piacere che ogni giovedì tardo pomeriggio partecipo con gioia al service di noi Lions “Stelle in Strada” presso la stazione delle Ferrovie dello stato di Napoli. Un evento unico e di grande altruismo.

Il service è attivo dal 2002 con a capo l’amico Roberto Milano organizzatore con una sensibilità particolare.

La mission si occupa di una problematica molto diffusa in questi ultimi tempi, quella delle persone senza dimora fissa… molto marcata e che fa molte vittime nella società attuale.

Numerosi sono i pasti distribuiti con l’aiuto dei Lions e degli amici Leo provenienti da tutta la Campania. Attivissimi gli amici dei Campi Flegrei e di Nola, il tutto amalgamato dal buon Maurizio che cura la selezione dei pasti.

Una mission unica che da ben sedici anni cerca di apportare un modesto contributo di vita migliore almeno una volta per settimana, alternandosi con le altre organizzazioni umanitarie presenti nel golfo di Napoli.

Personalmente cercherò di portare questo messaggio anche oltre oceano dove puntualmente mi reco per lavoro in particolar modo in Asia (paese che di famiglia siamo presenti dal lontano 1800) dove è ben radicata questa tipologia di interventi a causa delle forte repressioni economiche esistenti, in particolar modo in alcuni paesi orientali, dove cercherò di sensibilizzare e responsabilizzare le autorità e gli addetti ai lavori, affinché questo fenomeno venga fermato.

Una prerogativa lionistica innata nei nostri cuori è sicuramente questa… l’interessamento attivo, senza fare troppo rumore, delle problematiche esistenziali cercando di attenuare le difficoltà di molte famiglie, in un mondo dove il sistema economico è in grande subbuglio e dove purtroppo esiste tanto ma tanto consumismo da far paura.

La solidarietà verso queste tematiche è in testa ai nostri programmi e spero di poter ampliare e internazionalizzare questo service in collaborazione con i club Lions in tutto il globo.