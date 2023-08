Stephen King, terzo capitolo per la serie del Talismano. Suggerimenti da Straub prima di morire

Stephen King, il 75enne maestro dell’horror all’americana, ha intenzione di lavorare a un terzo capitolo della serie del “Talismano”, scritto in precedenza insieme allo scrittore statunitense Peter Straub (1943-2022). Alla domanda durante un podcast se i suoi giorni in cui scriveva “epopee” fossero passati, King ha risposto “mai dire mai”. “Prima di morire, Peter mi ha inviato una lunga lettera, suggerendo che avremmo dovuto scrivere insieme un terzo libro, e mi ha dato un’idea davvero interessante e io ho già alcune idee mie”, ha detto l’autore di tanti bestseller del terrore, da “Shining” a “Il miglio verde”. Parlando come ospite durante un episodio del podcast Talking Scared, Stephen King ha aggiunto che il volume – che seguirà “Il talismano” del 1984 e il suo sequel, “La casa del buio” del 2001 – “sarà un lungo libro”. King ha anche rivelato che una nuova raccolta di racconti del terrore intitolata “You Like It Darker”, lunga oltre 600 pagine, sarà pubblicata nel 2024. Il popolare scrittore ha anche detto che sebbene sia molto raro che si spaventi con ciò che scrive, una storia nella prossima raccolta intitolata “The Dreamers” era “così inquietante” che “non riusciva a pensarci di notte”.