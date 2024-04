Stesa in strada, torna la paura a Torre Annunziata: indagano i carabinieri

Stesa in strada, proiettile finisce nell’abitazione di una guardia giurata. Lo riferisce l’AdnKronos. Nessun ferito ma tanta paura nella serata di ieri in via Castello, a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Torre Annunziata sono intervenuti a poche decine di metri da Palazzo Fienga per l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco. In corso accertamenti per verificare chi abbia esploso il proiettile, finito in uno dei locali di un’abitazione al primo piano. Indagini in corso. Fortunatamente non ci sono feriti.