Steven Hutchinson, il capotreno di ‘Matrimonio a prima vista’ che ha “spodestato” Conte

Si chiama Steven Brian Hutchinson, è un capotreno napoletano, già noto al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato alla trasmissione ‘Matrimonio a prima vista 2‘ in onda su Real Time, e da 48 ore protagonista anche della scena politica italiana per aver sottoscritto, come attivista Cinque Stelle, insieme a Liliana Coppola e Renato delle Donne, il ricorso con cui il Tribunale di Napoli ha sospeso le due delibere attraverso le quali il M5s ha modificato il proprio statuto e nominato Giuseppe Conte presidente.

A rappresentare i tre militanti del M5s, l’avvocato Lorenzo Borrè.