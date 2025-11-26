Stilèma Taurasi DOCG Riserva eletto “Vino dell’Anno” negli USA

Per la prima volta nella storia un vino del sud Italia è stato eletto numero uno al mondo, “Vino dell’Anno”. È accaduto negli USA, ad opera della rivista Wine Enthusiast. Questo primato tocca a un vino della Campania, per la precisione dell’Irpinia. È Stilèma Taurasi DOCG Riserva, millesimo 2018.

Una consacrazione globale per il progetto nato con la vendemmia 2015, realizzato nel nome e nel ricordo della figura di Antonio Mastroberardino. A darne notizia è il Cavaliere del Lavoro Piero Mastroberardino. “Un grande orgoglio per la nostra famiglia e per tutti i nostri collaboratori – dice -. Anche perché è un progetto ricco di contenuti fortemente innovativi per la nostra azienda.

Meglio di ogni altro messaggio può servire riportarsi al commento che la redazione di Wine Enthusiast gli ha dedicato: “Il progetto Stilèma è stato intrigante sin dal principio, e questo Taurasi non fa che accrescere l’entusiasmo. A prima vista, potrebbe spiazzarvi. La bottiglia non assomiglia a nulla che abbiate mai visto prima, e il vino alla degustazione vi appare diverso da qualsiasi altro che abbiate assaggiato in precedenza. Non perdetevi d’animo. Questo vino vi sorprenderà meravigliosamente, sotto ogni punto di vista: profondamente legato alla tradizione e più imbevuto di storia del Radici Taurasi Riserva, e ad un tempo così vibrante di vita e prospettive. È un vino che vi convince che, nonostante le apparenze, andrà tutto bene. Mastroberardino“.

“In quest’ultima frase è racchiuso, in sintesi estrema, tutto il potenziale rivoluzionario del progetto Stilèma. Dedico questo riconoscimento, forse il più elevato che la nostra azienda abbia ricevuto nei suoi tre secoli di storia nel vino, alla mia famiglia, mia moglie Tiziana e le mie figlie Camilla e Serena, tre donne che mi danno la forza e la voglia di continuare a crescere, senza le quali non sarei qui oggi a raccogliere i frutti di questo incessante impegno per la diffusione della cultura del vino nella sua più alta accezione. E poi a tutti i nostri uomini e donne impegnati tutti i giorni in questa impresa, alla ricerca dell’eccellenza. Siamo tutti qui, insieme, oggi. ‘Andrà tutto bene’”.