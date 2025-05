Stitch incontra il David di Michelangelo a Firenze e crea scompiglio

Alla Galleria dell’Accademia in vista dell’uscita di Lilo & Stitch

Firenze, 17 mag. (askanews) – In vista dell’arrivo al cinema di Lilo & Stitch, l’attesissimo film rivisitazione in live-action del classico d’animazione Disney del 2002, Disney Italia, in collaborazione con la Galleria dell’Accademia di Firenze, ha realizzato un inedito e divertente contenuto video. Un progetto speciale che vede l’inconfondibile personaggio di Stitch muoversi all’interno del Museo e scoprire uno dei capolavori assoluti dell’arte: il David di Michelangelo.Il video mostra Stitch con il suo stile dirompente, mentre si muove tra le sale, evitando il personale di sicurezza e creando scompiglio tra gruppi di visitatori e restauratori all’opera. Tutto cambia quando si trova improvvisamente davanti al David: un momento di autentica meraviglia che suggella l’incontro tra l’immaginazione contemporanea e la grande scultura rinascimentale.Profondamente colpito e ispirato dall’arte italiana, Stitch decide di lasciare un segno del suo passaggio: lo vediamo realizzare una scultura in gesso, impreziosita da un drappo che richiama i codici formali dell’arte classica.L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Disney Italia, il Ministero della Cultura e la Galleria dell’Accademia e nasce con l’intento di avvicinare il pubblico di tutte le età, in particolare quello più giovane, al patrimonio culturale italiano attraverso un linguaggio visivo immediato e fortemente evocativo.La statua di Stitch sarà esposta in una sala presso la Galleria dell’Accademia e sarà possibile ammirarla dal 20 maggio al 20 giugno 2025.