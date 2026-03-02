Stoà Business School, primo “Career Award” per i protagonisti del management

Protagonisti del Management è il nuovo riconoscimento istituito da Stoà Business School per valorizzare percorsi di leadership che hanno inciso in modo significativo sul management nazionale e internazionale, in un appuntamento che mette in dialogo alta formazione, consulenza strategica e guida industriale. L’evento si terrà oggi a Villa Campolieto a Ercolano (Napoli) e vedrà protagonisti Giancarlo Senatore e Angelo Trocchia, ai quali, per la prima volta, sarà consegnato il Career Award 2026, inaugurando ufficialmente il nuovo percorso di riconoscimento promosso dalla Scuola. Ad aprire i lavori alle 14 sarà Giancarlo Senatore, Alumno Stoà, già ceo di PwC Public Sector ed Executive Chairman di Intellera Consulting, con un intervento dedicato all’evoluzione della consulenza e alle competenze richieste al management del prossimo ciclo economico. Seguirà l’intervento di Angelo Trocchia, ceo di Safilo Group S.p.A. e Alumno Stoà, che illustrerà il percorso di trasformazione industriale e organizzativa del gruppo nel settore eyewear. Interverranno inoltre: Paolo Scudieri, presidente di Stoà e del gruppo Adler, ed Enrico Cardillo, direttore generale di Stoà.