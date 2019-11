Stoà,“Scegli il tuo futuro”: domani il Job Day a Villa Campolieto

Domani, giovedì 21 novembre 2019, dalle ore 14,00 in Villa Campolieto ad Ercolano (Na), “Scegli il tuo futuro”, Giornata dedicata all’orientamento professionale. Un pool di consulenti esperti accompagnerà neolaureati e laureandi in una serie di prove di gruppo per misurare le proprie competenze trasversali. Saranno utilizzate diverse metodologie di esame per simulare un vero e proprio processo di selezione in azienda. Al termine delle prove di gruppo, ogni partecipante prenderà parte ad un colloquio individuale, nel quale saranno forniti utili strumenti di riscrittura del CV e verrà testata la propria motivazione.

Al termine sarà consegnato un profilo di competenze individuali, nel quale verranno evidenziate le proprie aree di miglioramento ed i propri punti di forza. Uno strumento utile e concreto con il quale orientare il proprio percorso post lauream in maniera consapevole.

Per partecipare all’incontro è necessario registrarsi su www.stoa.it.