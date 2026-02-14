Stocker “Sensazioni positive, abbiamo tenuto testa alle americane”

MILANO (ITALPRESS) – “Le sensazioni sono state molto positive. Le prime quattro partite erano molto toste, ma abbiamo fatto vedere cosa valiamo, abbiamo giocato un ottimo hockey. Siamo contentissime anche per il pubblico di casa che ci ha dato un sacco di energia. I quarti di finale sono stati un obiettivo veramente alto, siamo molto fiere di noi stesse e abbiamo combattuto fino alla fine, fino all’ultimo secondo. E diciamo che abbiamo ogni tanto tenuto testa alle americane che hanno molta qualità”. Lo ha dichiarato Franziska Stocker, difensore dell’Italia di hockey femminile, uscita ai quarti di finale nel torneo olimpico di Milano Cortina 2026.

