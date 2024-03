Stop ai servizi per disabili a Caserta, Gemma e Napoletano (Fdi): Commissariare il settore

“Da oggi gli operatori socio-sanitari non presteranno più il loro servizio alle famiglie con un disabile nella città di Caserta. Il motivo sembra sia il mancato pagamento alle cooperative che svolgono assistenza domiciliare ai disabili da parte del Comune. Una situazione gravissima che deve essere denunciata”. Così l’eurodeputata Chiara Gemma (Fdi-Ecr), reduce da una riunione pre-plenaria a Bruxelles, che si occupa disabilità al Parlamento Europeo sulla sospensione dei servizi per i disabili da parte delle coop che collaborano con il Comune. Sulla vicenda interviene anche Pasquale Napoletano, consigliere comunale di Fdi: “Sarò costretto ad avviare il procedimento di attivazione dei poteri sostitutivi della Regione con diffida ad adempiere – dice – minacciando il commissariamento del settore in riferimento alla gestione dei servizi socio-assistenziali, delle prestazioni in favore dei disabili e dei soggetti fragili di cui Caserta è Comune capofila dell’ambito del comprensorio. Denuncio da tempo l’inettitudine dell’Amministrazione nella gestione del welfare. Una vergogna senza fine da cui prendere le dovute distanze”. Sulla sospensione si esprime anche il consigliere comunale Gianluca Iannucci: “Per la prima volta ho provato vergogna per il mio ruolo a sostegno di questa maggioranza”, ha dichiarato.