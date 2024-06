Storia del Poker: classifica dei vincitori più ricchi

Nell’universo del poker, esistono alcuni giocatori che hanno lasciato un’impronta indelebile grazie alle loro strategie, alla loro abilità e alle decisioni prese dentro e fuori dal tavolo verde. Si parla di veri e propri fenomeni, che meritano una vetrina: ecco spiegato perché oggi scopriremo insieme la classifica dei vincitori di poker più ricchi a livello mondiale.

Tony G

Tony G è un esempio emblematico di come la passione per il poker possa trasformarsi in successo imprenditoriale, e viceversa. Non a caso, Tony è il CEO di Cyberphunk Holdings e ha anche messo a curriculum un’importante esperienza come europarlamentare per la Lituania con il Partito Liberale. In altre parole, si tratta di un personaggio con tantissime capacità tutt’altro che nascoste, che vanno ben oltre la sua bravura sul tavolo di gioco. In questo pacchetto rientrano anche gli investimenti nelle criptovalute.

Chris Ferguson

Chris Ferguson, uno dei fondatori di Full Tilt Poker, ha superato periodi molto complessi uscendone sempre indenne. Viene infatti considerato come uno degli “squali” del poker: un avversario temibile per chiunque, che non ha paura di niente e di nessuno, nel gioco così come nella vita. Si tratta di un mirabile esempio di resilienza e di spirito d’adattamento, come dimostra la sua lunga carriera al tavolo verde, connotata da successi e da vincite milionarie.

Phil Ivey

Phil Ivey non è un nome qualunque. Nel mondo del poker, sia offline che online, viene infatti considerato quasi come un dio. Parliamo di un uomo capace di raccogliere un patrimonio intorno ai 32 milioni di dollari grazie al poker, nonché uno dei protagonisti delle vincite più alte della storia di questo gioco di carte. Come se non bastasse già questo, Ivey si è conquistato un posto nella storia anche grazie all’applicazione di tecniche particolari come l’edge sorting.

Doyle Brunson

Con Doyle Brunson lasciamo il semplice campo dei giocatori di poker più ricchi, ed entriamo nel settore delle leggende viventi. Si parla di un nome che ogni appassionato non può non conoscere, e di un personaggio che può vantare una competenza quasi inimitabile in questo gioco, per via della sua decennale esperienza sui tavoli verdi. E come ogni campione evergreen di poker, anche Brunson ha saputo affrontare, anticipare o superare i momenti più difficili, che fanno parte della vita di ogni giocatore professionista.

Paul Puha

Paul Puha è un altro pokerista professionista che ha scelto di puntare nelle criptovalute, prima di altri, ottenendo così una fonte di sostentamento indispensabile per arricchire il proprio portafoglio di investimenti. Le sue intuizioni lo guidano ancora oggi anche durante le partite di poker, al punto che viene attualmente considerato uno dei giocatori-businessman più forti di tutti i tempi. Per quel che riguarda il poker e i suoi successi, basta chiedere a casinò come il The Venetian e il Wynn Macau.

Daniel Negreanu

La nostra classifica dei giocatori di poker più ricchi si chiude con Daniel Negreanu, un professionista capace di raccogliere un patrimonio superiore ai 50 milioni di dollari nei tornei live. La sua reputazione è nota in tutto il mondo del poker, soprattutto per quel che riguarda la categoria dei giocatori sponsorizzati.