Storia dello studente da record: mai un’assenza in 8 anni di scuola

“Entra nella Storia”: Paolo Vincenzo Pacifico e il record di otto anni senza un giorno di assenza.

Una delle prime cose che Paolo ha letto entrando al Liceo Scientifico, il primo giorno del primo anno, è stata la frase “Entra nella Storia”. Forse l’ha presa come un gioco, forse come una scommessa con sé stesso: entrare. Ogni giorno. Per otto anni.

Oggi, all’esame di maturità, Paolo chiude il suo percorso di scuola secondaria con un dato che somiglia a una scommessa vinta: dal primo giorno della prima media fino all’ultimo giorno di quinta superiore — Liceo Scientifico — non ha mai, e quando si dice mai va inteso in senso assoluto, saltato un giorno di scuola. Tutti i giorni del calendario scolastico in cui la scuola era aperta e l’ingresso consentito, Paolo è entrato.

Con onestà, perché il merito ha bisogno di onestà: qualche volta è entrato alla seconda ora. Qualche altra è uscito prima. La costanza non è un metronomo — anche se lui il pianoforte lo ha studiato — e anche la dedizione ha le sue flessioni. Ma non c’è stato un giorno — un giorno solo — in cui non abbia varcato l’ingresso e raggiunto la sua classe.

Dalla Ugo Foscolo al diploma: otto anni, sempre presente

Il percorso è iniziato alla Scuola Secondaria di Primo Grado “Ugo Foscolo” di Napoli. Tre anni, dalla prima alla terza media. Ogni giorno del calendario scolastico, Paolo era lì. Poi il passaggio al Liceo Scientifico: cinque anni, anche qui nessun giorno perso. Otto anni in totale, tutti i giorni in cui la scuola apriva i cancelli.

C’è un dettaglio che misura la serietà di questo impegno meglio di qualsiasi statistica. Non solo i giorni qualunque, ma anche gli ultimi giorni di scuola di ciascun anno: quelle finestre in cui le aule si svuotano, in cui la maggioranza degli studenti si ritira, in cui la tentazione di allungare le vacanze è fortissima. Paolo arrivava fino alla fine. Fino all’ultima ora dell’ultimo giorno dell’ultimo anno. Quando la scuola consentiva di entrare, lui entrava. Semplice.

Una notte al pronto soccorso e le dimissioni firmate alle 7:45

C’è stato il giorno — e la notte — in cui Paolo è uscito dal pronto soccorso alle sette del mattino, e alle sette e quarantacinque i genitori hanno firmato le dimissioni volontarie. Non per riportarlo a casa. Per farlo entrare a scuola. In classe, come sempre. Quel giorno sarà entrato alla seconda ora, probabilmente. Ma era lì.

Non un fenomeno, un ragazzo che si è preso un obiettivo

Paolo Vincenzo Pacifico non è il ragazzo del cento e lode. Non è il prodigio, non è il talento che sembra non dover faticare. È un giovane che, forse quasi per scherzo, si è messo in testa un obiettivo e lo ha raggiunto. Giorno dopo giorno, anno dopo anno, fino alla maturità. Con la speranza — sua, e certo anche dei suoi genitori — che questo sia solo il primo di una serie: che la stessa determinazione silenziosa con cui ha riempito ogni casella del calendario scolastico possa accompagnarlo verso traguardi più ambiziosi, più importanti, più suoi. Ora Paolo ha deciso di proseguire gli studi a Roma, iscrivendosi alla Facoltà di Economia nella capitale. E se c’è una dote che uno studente può portare con sé fuori dalla Campania, in un ateneo competitivo, in una città che non fa sconti, è proprio questa: la capacità di darsi un traguardo e tenerlo. Otto anni senza cedere un giorno possono essere un buon viatico per qualsiasi partenza.

I professori: otto anni di accompagnamento

Un ringraziamento va ai docenti che hanno accompagnato Paolo dal primo giorno della prima media fino all’esame di maturità. Otto anni di insegnanti — alla Ugo Foscolo e poi al Liceo Scientifico — che con la loro presenza hanno reso la sua presenza possibile. Perché nessuno entra a scuola per otto anni tutti i giorni se le ore passate in classe sono ore vuote. Ci vogliono professori che sappiano accendere la curiosità, che rendano l’aula un posto in cui vale la pena stare. Paolo ha avuto questa fortuna, e questo comunicato è anche un grazie a ciascuno di loro.

Controcorrente

Non c’è una medaglia, per chi non si assenta mai. Non c’è un premio previsto dalla legge, non c’è un’onorificenza. C’è solo la cronaca di un ragazzo che, in un Paese dove la dispersione scolastica è un’emergenza e le assenze strategiche una normalità, ha scelto la strada opposta. Quella di chi va a scuola anche quando potrebbe non farlo. Quella di chi entra alla seconda ora se la mattina è storta ma non rinuncia. Quella di chi arriva fino in fondo, fino all’ultimo giorno, quando gli altri si sono già ritirati.

“Entra nella Storia”, dicevano. Forse Paolo non è entrato nella Storia con la esse maiuscola. Ma in questi otto anni, ogni mattina, è entrato in classe. Che è già un modo, il suo, di stare nella storia di tutti.

La scommessa

Nei prossimi giorni, se passeggiate per Napoli e incrociate un ragazzo bassino, grande giocatore di calcio, con i capelli viola, sappiate che quello è un amico di Paolo. Uno che, anni fa, ha accettato una scommessa. «Se io non faccio un’assenza per tutto il ciclo delle superiori», gli disse Paolo, «tu, dopo la maturità, ti dipingi i capelli». Detto, fatto. I capelli viola sono il tributo a una promessa mantenuta. E la prova che certi record non si fanno mai da soli.