Storia di Rita Atria, la settima vittima di via d’Amelio: a Pollena Trocchia, venerdì 18, la presentazione del libro

Venerdì 18 novembre alle ore 18 nella Sala Consiliare di Pollena Trocchia si presenta il libro sulla storia di Rita Atria, la settima vittima di via d’Amelio, scritto da Giovanna Cucè, Nadia Furnari e Graziella Proto, ed edito da Marotta e Cafiero. “Una storia di donne – si legge in una nota – , che vale per tutti quelli che vogliono dire no al malaffare, ai soprusi e alle mafie che in Italia, non solo al Sud vanno declinate al plurale”. La presentazion e del libro è stata organizzata da Pierina Montella, avvocato e docente di diritto, col contributo del Comune di Pollena Trocchia e l’impegno della Pro Loco, di Vesuviani in cammino, del Club Napoli Pollena Trocchia, della Paolino Avella onlus e del movimento Pollena Trocchia Solidale.