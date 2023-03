Storia diplomatica: Giuseppe Canevaro

Originari di Zoagli in Liguria, dopo aver fatto parte dell’oligarchia genovese, alla fine del Settecento i Canevaro erano una famiglia decaduta ritornata a vivere nel paese d’origine. Nato nel 1804 a Zoagli, all’età di 12 anni Giuseppe Canevaro si imbarco nel bastimento del capitano Vigne diretto in America centrale. Guadagnatosi la protezione del capitano Bernardo Mazzarino, all’età di vent’anni divenne anch’egli capitano di un veliero con cui realizzo numerosi viaggi in America centrale. Comincio poi a lavorare nel commercio marittimo ed apri un negozio di generi alimentari a Panama e successivamente un altro a Guayaquil (1829). Nel 1883 si stabili a Lima e sposo Fancisca Valega, figlia di Don Felice Valega, un commerciante genovese che era arrivato in Peru agli inizi del secolo. Dal matrimonio nacquero tredici figli, dei quali i maschi furono mandati a studiare in Europa. L’impresa “Canevaro e Hijos” si occupava del commercio di cabotaggio, delle concessioni delle cave di guano nelle isole al largo della costa del Peru, ed era la maggiore consegnataria del trasporto di coloni cinesi. Queste attivita marittime e commerciali ebbero largo successo, al punto da fare del Canevaro il piu ricco commerciante italiano in Peru in questo periodo. Nel 1847 venne nominato Console generale del Regno di Sardegna in Peru, incarico che svolse fino al 1860, quando fu nominato console del Regno d’Italia.