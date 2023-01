Storia diplomatica: Gneo Pompeo Strabone

Il generale Strabone aveva un certo carattere, tenace ma poco pietoso. Basti dire che dopo il consolato e la guerra, dato il grande rapporto che aveva coi suoi militi, si ritirò nel Picenum con i suoi veterani.

Quando Silla prese il posto di Pompeo nella guerra contro Mitridate e lasciò il suo protetto, Quinto Pompeo Rufo in carica in Italia, il Senato ordinò di lasciare l’esercito al console in carica.

Strabone però, scontento di separarsi dal suo esercito, prima di riconsegnarlo fece uccidere il nuovo console. Silla che era in viaggio per la Grecia stranamente non punì questa fortissima insubordinazione.

Forse, sapendo di quanta affezione aveva l’esercito nei confronti di Pompeo, temette una rivolta, l’ultima cosa che avrebbe voluto con lui, lontano da Roma, che non poteva gestire nulla.

Pompeo rimase nel Picenum fino all’87 a.c., quando Cinna fu cacciato da Roma dal collega Ottavio e, rispondendo all’appello degli ottimati che volevano il suo appoggio contro i mariani, si diresse verso l’Urbe. Atteggiamento un po’ strano visto che Silla non riscuoteva le sue simpatie.

Infatti Strabone meditò a lungo, marciando verso Roma con molta calma perché non sapeva ancora da che parte schierarsi, ma alla fine fu costretto a combattere contro Cinna e Sertorio, governatore della Spagna.

Sertorio dimostrò, secondo taluni, più valoroso di Pompeo, sconfiggendolo completamente nei pressi di Saguntum. La battaglia non fu decisiva ma Cinna dopo ciò cercò di assassinarlo inutilmente. Morì invece nello stesso anno secondo alcuni a causa di un fulmine, secondo altri di peste, o di febbre fulminante, nell’estate ma sempre di quello stesso anno.

Il figlio di Strabone, il famoso Gneo Pompeo Magno, si mise a capo delle legioni del padre e le ricondusse nel Picenum. Pompeo Junior chiese rinforzi a Roma avvertendo che senza questi lui e Cecilio Metello, il generale inviato da Roma, sarebbero stati cacciati via dalla Spagna.

Invece Metello Pio rivelò grandi doti strategiche tenendo una guerra di logoramento contro Sertorio e salvando più volte la reputazione al giovane Gneo Pompeo Magno, affiancatosi a lui nella guerra per ordine del Senato nel 77 a.c.